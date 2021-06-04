Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском

Москва, 4 июня. Бизнесмен, занимающийся продажей детских игрушек, погиб в драке рядом с кафе в подмосковном Дзержинском. Предполагаемый убийца задержан.

Драка, ставшая для одного из ее участников смертельной, случилась возле заведения на улице Томилинской. Несколько мужчин с оружием в руках подрались у входа в кафе.

Рядом с дерущимися находилась женщина, которая пыталась разнять спорщиков, но тщетно. В результате потасовки погиб 38-летний бизнесмен. Его тело с колото-резаными ранениями было обнаружено недалеко от кафе. Вскоре был задержан и убийца: им оказался 39-летний местный житель. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».