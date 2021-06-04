Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона

Москва, 4 июня. Внедорожник въехал в стену автосалона во Внукове и существенно повредил ограждение. Водитель хотел припарковаться, но вместо этого нажал на газ и без промедления поехал вперед.

Инцидент произошел в здании «Toyota Центр Внуково» на юго-западе Москвы. Момент тарана стены столичного автосалона попал на камеры видеонаблюдения в технической зоне.

Протаранив стену, водитель оказался таким образом в помещении по работе с клиентами, после чего мужчина сдал назад и вновь вернулся на парковку технической зоны. Руководство дилерского центра заявило, что в результате инцидента никто не пострадал.