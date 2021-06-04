Москвичи смогут заказать доставку в парки с помощью «Яндекс. Еды»

Москва, 4 июня. Сервис доставки продуктов «Яндекс. Еда» будет принимать заказы, сделанные в столичных парках. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно заявлению руководителя бизнес-группы Яндекса по ridetech и e-com Даниила Шулейко, компания расширяет область оказываемых услуг. Теперь курьеры будут относить еду в парки на территории Москвы, подчеркнул он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Предполагается, что такая услуга будет пользоваться у москвичей повышенным интересом, добавил Шулейко. По его словам, тестировать новую систему начнут в шести парках столицы.

Компания «Яндекс» вместе с Московским государственным университетом имени Ломоносова будет проводить исследования для развития сферы образования в РФ. Как сообщалось ранее, об этом заявили в пресс-службе вуза.