Пранкер Литвин попал в ДТП на западе Москвы

Москва, 4 июня. Скандальный YouTube- и Instagram-блогер Михаил Литвин на своем BMW столкнулся с каршеринговой легковушкой на Мосфильмоской улице в столице.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт аварии, отметив, что в результате дорожного ЧП никто не пострадал. Между участниками ДТП, пранкером и водителем каршеринга, произошла словесная разборка, которую позднее опубликовали в социальных сетях, передает сайт 360tv.ru.

«Ты знаешь, кто я такой? Я блогер, у меня тачка за 15 миллионов!» — заявил Литвин.

Мужчину эти слова не впечатлили, а только разозлили. В итоге он начал нецензурно выражаться в адрес блогера. Чем закончился конфликт, пока неизвестно. Виновников аварии будут устанавливать сотрудники ГИБДД.