Сервис для поддержки социальных программ появился в мобильном приложении «Моя Москва»

Москва, 4 июня. Благотворительный сервис для поддержки социально ориентированных программ стал доступен в мобильном приложении «Моя Москва».

С его помощью жители столицы могут совершить адресное пожертвование 42 некоммерческим организациям, которые оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, гражданам с особенностями здоровья, малоимущим и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Сервис появился на портале mos.ru в октябре 2020 года. Москвичи воспользовались им, сделав около 17 тыс. переводов на благотворительность, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Теперь же эту функцию добавили и в мобильное приложение.

«Сбер» тем временем запустил сервис для получения займа до выдачи заработной платы. Функционал доступен клиентам, чья зарплата начисляется на счет в этом банке.