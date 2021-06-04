Председатель СК Александр Бастрыкин встретился с воспитанниками центра «Сколковский»

Москва, 4 июня. По традиции Александр Бастрыкин и руководитель управления воспитательной работы СК Сергей Петров навестили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Сколковский».

Офицеры поздравили работников и подопечных центра с прошедшим Международным днем защиты детей. На протяжении нескольких лет СК России оказывает центру «Сколковский» шефскую помощь. Сотрудники ведомства подружились с ребятами и всегда рады встретиться с ними.

Для подростков был организован праздник с аниматорами, сладостями и подарками. Во время посещения центра Александр Бастрыкин отметил, что в нем царит теплая атмосфера. В конце встречи председатель СК заявил, что ведомство продолжит оказываться необходимую помощь «Сколковскому».