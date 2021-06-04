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18:31
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
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18:09
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Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
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Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье

Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 июня. Жителям Московской области рассказали, когда можно начинать купаться в водоемах региона. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столице и Подмосковье в первые дни июня ожидается теплая погода без осадков. Температура будет на уровне +23...+25 градусов днем и +12…+15 градусов ночью. Ветер северо-восточный, рассказал Вильфанд.

В конце следующей недели температура воздуха поднимется до летних значений. Вода прогреется до 20 градусов тепла.

«И можно будет смело открывать купальный сезон в Подмосковье», – заявил синоптик в беседе с «Радио 1».

Научный руководитель Гидрометцентра пообещал, что «жара этим летом обязательно будет», но предостерег об опасности такой погоды для здоровья.

Гидрометцентр ранее предупредил россиян о возможных заморозках в июне. Температура воздуха во многих регионах в первый летний месяц будет близка к норме, однако ночью может достигать отрицательных значений.

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Все новости / Общество / Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
погода вильфанд купальный сезон
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