Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье

Москва, 4 июня. Жителям Московской области рассказали, когда можно начинать купаться в водоемах региона. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столице и Подмосковье в первые дни июня ожидается теплая погода без осадков. Температура будет на уровне +23...+25 градусов днем и +12…+15 градусов ночью. Ветер северо-восточный, рассказал Вильфанд.

В конце следующей недели температура воздуха поднимется до летних значений. Вода прогреется до 20 градусов тепла.

«И можно будет смело открывать купальный сезон в Подмосковье», – заявил синоптик в беседе с «Радио 1».

Научный руководитель Гидрометцентра пообещал, что «жара этим летом обязательно будет», но предостерег об опасности такой погоды для здоровья.

Гидрометцентр ранее предупредил россиян о возможных заморозках в июне. Температура воздуха во многих регионах в первый летний месяц будет близка к норме, однако ночью может достигать отрицательных значений.