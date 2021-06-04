В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан

Москва, 4 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жители столицы, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса, должны получить возможность возвращаться к привычной жизни.

Мэр отметил, что в Москве допустимо введение дополнительных мер для поддержки тех, кто привился от коронавируса. Сейчас мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей, рассказал Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что в правительстве Москвы допустили введение дополнительных мер поддержки вакцинированных горожан. Ранее Собянин рассказал, что коллективный иммунитет у москвичей сформируется ближе к осени.

Ранее Собянин сообщил, когда в Москве снимут ограничения на массовые мероприятия. Ограничительные меры можно будет снять, когда у горожан сформируется коллективный иммунитет, добавил глава Москвы.