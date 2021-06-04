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18:31
Политика
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
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В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан

Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 4 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жители столицы, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса, должны получить возможность возвращаться к привычной жизни.

Мэр отметил, что в Москве допустимо введение дополнительных мер для поддержки тех, кто привился от коронавируса. Сейчас мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей, рассказал Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что в правительстве Москвы допустили введение дополнительных мер поддержки вакцинированных горожан. Ранее Собянин рассказал, что коллективный иммунитет у москвичей сформируется ближе к осени.

Ранее Собянин сообщил, когда в Москве снимут ограничения на массовые мероприятия. Ограничительные меры можно будет снять, когда у горожан сформируется коллективный иммунитет, добавил глава Москвы.

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Все новости / Общество / В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
собянин вакцинация коронавирус
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