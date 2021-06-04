Корги стал менеджером хорошего настроения в московском кафе

Москва, 4 июня. Сотрудником одной из точек сети кофеен Flip в Москве стал корги по кличке Бэзил. Собаке завели трудовую книжку, в которой прописана его официальная должность.

Корги неслучайно выбрали для работы в кафе — эти собаки отличаются такими качествами, как жизнерадостность и дружелюбие. Бэзил стал менеджером хорошего настроения.

«Сотрудника можно и нужно гладить и кормить вкусняшками. Пес имеет униформу, ежедневную зарплату и трудовую книжку», — поделились сотрудники кафе.

Собаке выделили специальное помещение под отдых, если питомец устанет. Как уточнили в кофейне, зарплату пес получает ломтиками крольчатины или вкусняшками. Хозяйка Бэзила живет неподалеку от кафе и ежедневно навещает его.