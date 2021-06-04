Мужчина с собакой спас жительницу Москвы от сексуального маньяка

Москва, 4 июня. В столичную полицию обратилась 52-летняя женщина, на которую напал сексуальный маньяк. Москвичке удалось избежать гибели только благодаря проходившему мимо прохожему с собакой.

Женщина работает санитаркой в больнице. Рано утром она отправилась на работу через парк. В безлюдном месте на нее напал незнакомец. Злоумышленник повалил жертву на землю, начал избивать ее и душить. Женщина отчаянно сопротивлялась и била нападавшего, но его это не останавливало. Спас санитарку внезапно появившийся прохожий с собакой. Маньяк испугался мужчину с питомцем и скрылся с места преступления.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Им оказался мужчина без определенного места жительства.

На Урале маньяк заманил домой нянечку под предлогом посидеть с его малышом, сообщал ФАН. Девушка пожаловалась полицейским на мужчину, который попытался изнасиловать ее у себя дома.