Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина

Москва, 4 июня. МВД обнародовало видео задержания предполагаемых злоумышленников, подозреваемых в краже у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Работу мошенников координировали из-за рубежа, заявили в ведомстве. Один из задержанных, отвечая на вопрос о своей роли в преступлении, заявил: «Ну, а что такого?»

Телефонные аферисты вышли на 96-летнего фронтовика и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники обманули пенсионера под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий. В итоге пенсионер передал преступникам 400 тыс. рублей. После этого он обратился в полицию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ситуацию с хищением денежных средств у Василия Пронина, сообщал ФАН. Председатель СК Александр Бастрыкин также отреагировал на инцидент и взял это дело под личный контроль.