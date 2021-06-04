Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево

Москва, 4 июня. Airbus А-321, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Москва с неисправным шасси, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Спустя некоторое время после вылета из аэропорта Пулково экипаж самолета сообщил о сработавшем датчике неисправности шасси. Капитан воздушного судна сообщил, что готовится к аварийной посадке, сообшал ФАН.

Полет проходил в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал. Лайнер осмотрят технические специалисты.