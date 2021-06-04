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04 июня 13:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Дмитрий Песков рассказал, что мешает развитию России
13:57
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:57
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
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Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве

Происшествия
Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 4 июня. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга, совершит экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У судна сработал датчик неисправности шасси.

Пассажирский самолет Airbus А-321 выполнял рейс Санкт-Петербург — Москва. Во время полета загорелся датчик. В настоящее время экипаж готовится совершить аварийную посадку. При этом полет проходил в штатном режиме.

В новосибирском аэропорту экстренно сел самолет Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways. У командира судна случился инсульт. Он был доставлен в больницу. Лайнер совершал рейс из Парижа в Токио, сообщало URA.RU.

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самолет москва посадка
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