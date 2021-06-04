Самолет из Петербурга экстренно садится в Москве

Москва, 4 июня. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга, совершит экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У судна сработал датчик неисправности шасси.

Пассажирский самолет Airbus А-321 выполнял рейс Санкт-Петербург — Москва. Во время полета загорелся датчик. В настоящее время экипаж готовится совершить аварийную посадку. При этом полет проходил в штатном режиме.

В новосибирском аэропорту экстренно сел самолет Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways. У командира судна случился инсульт. Он был доставлен в больницу. Лайнер совершал рейс из Парижа в Токио, сообщало URA.RU.