Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина

Москва, 4 июня. Полиции удалось задержать предполагаемых мошенников, подозреваемых в краже денег у ветерана ВОВ Василия Пронина.

Злоумышленники позвонили 96-летнему фронтовику и представились сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты обманули пенсионера под предлогом проведения оперативно-разыскных мероприятий. В итоге мужчина передал преступникам 400 тыс. рублей. После этого он обратился в полицию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ситуацию с хищением денег у ветерана Великой Отечественной войны, сообщал ФАН. Ситуацию взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.