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новостей
12:26
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:25
Общество
Предсказатель Сатья Баба предсказал «апокалиптичный» сценарий для Земли
12:25
Общество
Ушел из жизни первый президент компании "АвтоВАЗ" Владимир Каданников
12:24
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
Все новости

Приставы ищут имущество и счета Навального для взыскания многомиллионного долга

Происшествия
Приставы ищут имущество и счета Навального для взыскания многомиллионного долга
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 июня. Судебные приставы взыщут с Алексея Навального долги на общую сумму 29 миллионов рублей, заявил глава ФССП.

Руководитель ведомства Дмитрий Аристов рассказал, что у Навального в собственности находится одно жилое помещение — и больше ничего. Он сказал, что приставы будут искать денежные средства и другое имущество.

По словам Аристова, несмотря на то, что Навальный отбывает наказание, исполнительное производство в отношении него продолжается. Срок исполнения службой соответствующего решения — три года. При этом часть суммы с блогера уже взыскали. При этом, со слов главы ФССП, меры к Навальному применяются такие же, как и к обычным лицам.

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навальный приставы фссп
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