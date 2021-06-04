Приставы ищут имущество и счета Навального для взыскания многомиллионного долга

Москва, 4 июня. Судебные приставы взыщут с Алексея Навального долги на общую сумму 29 миллионов рублей, заявил глава ФССП.

Руководитель ведомства Дмитрий Аристов рассказал, что у Навального в собственности находится одно жилое помещение — и больше ничего. Он сказал, что приставы будут искать денежные средства и другое имущество.

По словам Аристова, несмотря на то, что Навальный отбывает наказание, исполнительное производство в отношении него продолжается. Срок исполнения службой соответствующего решения — три года. При этом часть суммы с блогера уже взыскали. При этом, со слов главы ФССП, меры к Навальному применяются такие же, как и к обычным лицам.