Сбежавшего из суда убийцу-гомофоба арестовали в Москве

Москва, 4 июня. Антону Б., сбежавшему с заседания суда, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подсудимого разыскали спустя два дня.

Мужчина проведет в СИЗО ближайшие два месяца — до 4 августа. Розыск прекращен. При этом судебное разбирательство с участием присяжных заседателей отложили на 9 июня в 9:30 по московскому времени.

Преступление было совершено на Курском вокзале. Злоумышленник набросился на двух геев. Одному из них фигурант нанес ножевые ранения, от чего тот скончался. Суд проходил 1 июня, во время назначенного перерыва обвиняемый сбежал. Мера пресечения в отношении него ранее не избиралась, сообщал ФАН.