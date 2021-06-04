Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах

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04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
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Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах

Общество
Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Москва, 4 июня. Вакцинировать от коронавируса начали в московских вузах. Прививочные пункты открылись в 21 учебном заведении.

Вакцинация от COVID-19 должна быть удобна и комфортна как можно большему количеству людей. Именно поэтому список прививочных пунктов постоянно обновляется, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Студенты не всегда успевают сделать прививку по причине занятости, поэтому было решено организовать вакцинацию на территории учебных заведений, подчеркнула Ракова на сайте мэра столицы.

Из 100 вузов на данный момент откликнулись 21. Среди них Школа-студия МХАТ, Московский городской педагогический университет, Московский государственный лингвистический университет и другие. Сделать прививку от COVID-19 каждый россиянин может бесплатно.

Ранее онколог рассказал, могут ли препараты для вакцинации от коронавируса спровоцировать развитие рака. По словам главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, вакцины от COVID-19 не способны вызвать онкологические заболевания.

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Все новости / Общество / Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах
вуз вакцинация коронавирус
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