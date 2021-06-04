Власти Москвы заявили о начале вакцинации от COVID-19 в столичных вузах

Москва, 4 июня. Вакцинировать от коронавируса начали в московских вузах. Прививочные пункты открылись в 21 учебном заведении.

Вакцинация от COVID-19 должна быть удобна и комфортна как можно большему количеству людей. Именно поэтому список прививочных пунктов постоянно обновляется, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Студенты не всегда успевают сделать прививку по причине занятости, поэтому было решено организовать вакцинацию на территории учебных заведений, подчеркнула Ракова на сайте мэра столицы.

Из 100 вузов на данный момент откликнулись 21. Среди них Школа-студия МХАТ, Московский городской педагогический университет, Московский государственный лингвистический университет и другие. Сделать прививку от COVID-19 каждый россиянин может бесплатно.

Ранее онколог рассказал, могут ли препараты для вакцинации от коронавируса спровоцировать развитие рака. По словам главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, вакцины от COVID-19 не способны вызвать онкологические заболевания.