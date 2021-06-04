Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы

Москва, 4 июня. Московские детские поликлиники с 1 января 2022 года перейдут на электронные медицинские карты, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Россияне до сих пор используются бумажные медкарты и направления. В следующем году планируется перевести медучреждения на электронный формат документов. Сейчас такой режим в тестовом режиме запустили в двух больницах Москвы.

«С 1 января следующего года все детские поликлиники будут работать только с электронной медкартой <...> В картохранилище создадим лучшую комнату отдыха для персонала», — заявила Ракова.

Как отметила вице-мэр, такая перестройка всех системных процессов наиболее сложная работа. Цифровизация должна полностью изменить весь уклад, и это влечет серьезные организационные изменения, пояснила заммэра.

«Мы поставили в поликлиники вместо аналогового оборудования цифровое, создали единую цифровую платформу. Снимки падают в электронную медкарту сразу же с заключением», — подчеркнула Ракова.

Накануне сообщалось, что россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года.