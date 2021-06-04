Собянин заявил о создании «города любви» в Москве

Москва, 4 июня. Сегодня в российской столице строят «город любви», как раньше строили коммунизм.

Хороший или плохой город можно определить по числу желающих покинуть его или приехать и остаться в нем жить и воспитывать своих детей. В городе формируется новая парадигма, основанная на общей эмоции, это город, который люди любят или не любят. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Формирование коллективного иммунитета в Москве позволит снять ограничения на проведение массовых мероприятий в российской столице, об этом сообщал Сергей Собянин. По его прогнозам, это скорее всего произойдет ближе к осени.