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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:11
Общество
«Без доброго пива нет души разлива»: история и традиции празднования Дня пивовара в России
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
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20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
Все новости

Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения

Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал Дождь

Москва, 3 июня. Тетю бывшего политика Дмитрия Гудкова Ирину Ермилову отпустили из заключения, сообщили в Telegram-канале бывшего депутата.

Бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова также отпустили спустя 48 часов из ИВС без избрания меры пресечения. Его освободили после истечения срока задержания, сообщила супруга Гудкова со ссылкой на слова следователя.

Сотрудники правопорядка не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения Гудкову, сообщал ФАН. Его вместе с родственницей задержали по подозрению за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения. Политик свою причастность к этому делу не признал.

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Все новости / Происшествия / Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
москва гудков освобождение
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