Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения

Москва, 3 июня. Тетю бывшего политика Дмитрия Гудкова Ирину Ермилову отпустили из заключения, сообщили в Telegram-канале бывшего депутата.

Бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова также отпустили спустя 48 часов из ИВС без избрания меры пресечения. Его освободили после истечения срока задержания, сообщила супруга Гудкова со ссылкой на слова следователя.

Сотрудники правопорядка не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения Гудкову, сообщал ФАН. Его вместе с родственницей задержали по подозрению за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения. Политик свою причастность к этому делу не признал.