После освобождения Гудкова из ИВС главным фигурантом дела станет его тетя

Москва, 3 июня. Сотрудники правоохранительных органов на данном этапе не смогли доказать причастность экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова к делу о причинении имущественного вреда.

Бывшего парламентария отпускают из здания главного следственного управления МВД по Москве в связи с истечением 48 часов после задержания, подтвердил источник Федерального агентства новостей. Полицейские не стали обращаться в суд для избрания Гудкову-младшему меры пресечения.

Теперь главным фигурантом дела станет его тетя Ирина Ермилова. Компания, сведения о которой изучает следствие, оформлена на нее, и она — единственный учредитель.

Дмитрия Гудкова и его родственницу задержали в Москве 1 июня. Им вменяли причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды. По предварительным данным, сумма задолженности составляет свыше 1 млн рублей.