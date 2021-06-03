Высказывание Милонова о коллекторах проверят на предмет разжигания вражды

Москва, 3 июня. Слова депутата Госдумы Виталия Милонова про коллекторов не понравились сотрудникам соответствующей службы. По факту высказывания парламентария ведется проверка.

Депутат заявил, что людей, которые занимались коллекторской деятельностью, надо лишать пенсии и отнять у них право «называть себя гражданином». Национальная ассоциация коллекторских агентств выразила желание проверить такие высказывания на предмет разжигания социальной вражды, сообщает «Общественная служба новостей».

Советник президента Ассоциации российских банков и президент НАПКА Эльман Мехтиев подчеркнул, что, если в словах Виталия Милонова эксперты найдут сомнительные места, то парламентарию придется ответить за них в суде. Мехтиев уверен, что в таких формулировках можно найти состав на 282 статью УК РФ.

«Есть статья, которая предполагает определённую ответственность, вплоть до лишения свободы, за разжигание социальной вражды. Есть еще одна статья — если это делается с использованием служебного положения, то это отягчающее условие», — пояснил спикер.

Также Эльман Мехтиев посоветовал Милонову подумать об ответственности за свои слова, как верующему человеку.