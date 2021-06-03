Крупнейший в России технопарк построят рядом с Останкинской телебашней

Москва, 3 июня. Программа акционерного общества «Телекомпания НТВ» получил статус инвестиционного приоритетного проекта. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вести деятельность на территории технопарка смогут лишь те предприятия, чья работа связана с созданием телевизионных материалов и программ. Также там будут находиться организации, занимающиеся хранением материалов и предметов, которые представляют материальную и культурную ценность, обработкой информации и внешним информационным обменом.

Общая площадь парка составит 70 тыс. квадратных метров. Для АО «Телекомпания НТВ» выделили участок земли в 1,9 гектара. На данный момент на участке располагается недостроенное здание, передают «Вести Подмосковья».

Согласно проекту, планируется возведение телевизионных студий площадью от 120 до 1200 квадратных метров, дикторские, монтажные, гримерные и прочие помещения. Итоговая сумма инвестиций в данный проект составит 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму всерьез задумались о технопарке по производству электротранспорта. Идею создания такого проекта предложил директор предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия.