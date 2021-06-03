Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова

Москва, 3 июня. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, задержанный за неуплату аренды, отказался предоставить следователю биологические образцы.

После этого у него изъяли медицинскую маску, в которой он находился несколько минут, рассказал его адвокат Михаил Бирюков. У следователя было постановление о взятии образцов со внутренней стороны полости рта. Для каких целей — не сообщалось.

Юрист отметил, что ждет руководителя следственной группы и не знает, для проверки причастности к какому преступлению были получены биообразцы его подзащитного. Предположительно, их могут использовать для сравнения с пото-жировыми следами на патронах, найденных в московской квартире Гудкова-старшего.