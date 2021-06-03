Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов

Москва, 3 июня. Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс лишилась из-за грабителей 100 тыс. долларов и множества ценных картин. Воры вынесли вещи из ее квартиры.

Недавно солистка Мариинского театра смогла вернуть квартиру через суд. По приезде на квартиру она обнаружила, что не может открыть входную дверь своим ключом.

Певица вызвала оперативные службы, они смогли расчистить вход. Придя в квартиру Максакова-Игенбергс обнаружила, что из сейфа в доме пропали крупная сумма денег и несколько полотен дорогостоящих произведений искусства. Полиция разыскивает причастных к совершению кражи в квартире певицы.

Серия ночных краж прокатилась по Владивостоку, сообщал ФАН. Сразу в нескольких районах города владельцы магазинов, кафе и других торговых точек обратились в полицию с заявлениями о похищении денег из помещений.