Москвичам рассказали, будут ли вводить дополнительные меры на фоне коронавируса

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03 июня 19:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:41
Наука
Ученые разгадали тайну «гробницы чужака» в Польше
19:40
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Весь мир
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
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Москвичам рассказали, будут ли вводить дополнительные меры на фоне коронавируса

Общество
Москвичам рассказали, будут ли вводить дополнительные меры на фоне коронавируса
pixabay.com

Москва, 3 июня. Будут ли вводить дополнительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции в Москве, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Новые санитарные требования на фоне эпидемиологической обстановки в российской столице вводить не будут. Об этом Собянин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого мэр Москвы назвал условие, которое позволит снять ограничительные меры на проведение массовых мероприятий. Это можно будет сделать, когда у москвичей выработается коллективный иммунитет к коронавирусу.

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