Москвичам рассказали, будут ли вводить дополнительные меры на фоне коронавируса

Москва, 3 июня. Будут ли вводить дополнительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции в Москве, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Новые санитарные требования на фоне эпидемиологической обстановки в российской столице вводить не будут. Об этом Собянин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого мэр Москвы назвал условие, которое позволит снять ограничительные меры на проведение массовых мероприятий. Это можно будет сделать, когда у москвичей выработается коллективный иммунитет к коронавирусу.