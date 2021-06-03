Авиационную технику привлекли для ликвидации пожара на заводе в Подольске

Москва, 3 июня. Спасатели привлекли авиационную технику для ликвидации пожара, вспыхнувшего на Климовском машиностроительном заводе, передает источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел в подмосковном городе Подольск. Площадь возгорания, по предварительным данным, возросла с 300 квадратных метров до 1 тыс. «квадратов». Для борьбы с огнем привлекли 67 человек личного состава МЧС и 21 единицу спецтехники.

Информации о погибших или пострадавших в результате крупного пожара в микрорайоне Климовск не поступало, сообщало Федеральное агентство новостей. Обстоятельства возгорания еще предстоит выяснить.