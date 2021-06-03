Суд оставил в силе приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Москва, 3 июня. Состоялось заседание суда, на котором рассмотрели жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Суд постановил оставить приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Футболисты получили по году исправительных работ.

Ранее адвокаты Мамаева просили изменить апелляционный приговор. Юристы хотели переквалификацию действий спортсмена с ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» на ч. 1 ст. 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа. Адвокаты также просят оправдать футболиста по статье «Побои», сообщал ФАН.

Спортсменов оправдали в августе прошлого года. Они могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации.