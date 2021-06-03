Документы на меру пресечения Гудкову еще не передали в суд

Москва, 3 июня. Срок задержания Дмитрия Гудкова заканчивается 3 июня. Однако материалы в суд до сих пор не отправлены. При этом туда уже поступили данные о тете Гудкова.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что Гудкова якобы выпустят из ИВС из-за отсутствия состава преступления. Однако источник ФАН опроверг сообщение, назвав его обычным предположением со стороны журналистов.

Полиция доставила на судебное заседание тетю бывшего депутата, которая вместе с ним проходит по делу о причинении имущественного ущерба. По данным следствия, она также имеет отношение к долгу по договору аренды, который заключил Гудков. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения, сообщал ФАН.