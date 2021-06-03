Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной

Москва, 3 июня. Адвокат Дмитрия Гудкова прокомментировал дело своего подзащитного. По его словам, сумма ущерба в 1 млн рублей совсем незначительна.

Защитник объяснил свою позицию тем, что в Москве есть множество фирм, у которых гораздо большая задолженность, пишет РИА Новости.