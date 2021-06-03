Басманный суд Москвы продлил арест Сергею Фургалу

Москва, 3 июня. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Обвиняемый в организации убийств дальневосточных предпринимателей Фургал останется под стражей еще на месяц, в июле с момента задержания пройдет год.

Правоохранители ходатайствовали о продлении его ареста вплоть до года, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, бывший губернатор может быть причастен к нескольким заказным убийствам. Записи его показаний проверили на новых программах — искусственный интеллект проанализировал его мимику и заключил, что, говоря об убийствах, Фургал сильно нервничал.