Сумма долга Дмитрия Гудкова по аренде превышает 1 млн рублей

Москва, 3 июня. Долг экс-депутата Дмитрия Гудкова по договору аренды нежилого помещения превышает 1 млн рублей, сообщила защита.

Гудкова задержали в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По версии следствия, он не оплатил аренду помещения в 2015 – 2017 годах.

Задержанного допросили и поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Бывший парламентарий не считает себя виновным. Он заявил, что процессуальные действия могут быть связаны с компанией, которой владеют его родители, сообщало Федеральное агентство новостей.