Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша

Москва, 3 июня. Прокуратура Москвы запросила 18 лет и шесть месяцев тюремного заключения для россиянки, которая выкинула ребенка подруги из окна. От полученных травм малыш скончался.

Трагедия случилась в одной из многоэтажек Новой Москвы, где подсудимая находилась в квартире с подругой и ее годовалым ребенком. В какой-то момент женщина выкинула малыша из окна, сообщает пресс-служба Щербинского суда Москвы.

Тело с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты, нашли возле дома. Оказавшись на допросе в полиции, москвичка не смогла объяснить свой поступок. Отмечается, что подсудимая сама ждет ребенка, а в СМИ появилась информация о выявленных у нее психологических отклонениях.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Следственные действия продолжаются.