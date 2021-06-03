Тетю Дмитрия Гудкова доставили в суд по делу о причинении имущественного ущерба

Москва, 3 июня. Правоохранители доставили на судебное заседание тетю бывшего депутата, которая вместе с ним проходит по делу о причинении имущественного ущерба.

Женщину доставили в суд из ИВС, заявил источник ФАН. По данным следствия, она также имеет отношение к долгу по договору аренды, который заключил Гудков. На сегодняшнем заседании ей будет избрана мера пресечения.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело против бывшего депутата, сообщал ФАН. Его заподозрили в неуплате долга по договору аренды. Если вина Гудкова будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.