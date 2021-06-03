Заседание суда по жалобе на приговор Кокорину и Мамаеву перенесли

Москва, 3 июня. Заседание суда, на котором рассмотрят жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, перенесено на другое время.

Заседание должно было пройти в 10:00 по московскому времени. Однако суд принял решение перенести его на 16:00 из-за неявки Виталия Соловчука.

Защита Мамаева просит изменить апелляционный приговор. В том числе юристы рассчитывают на переквалификацию его действий с ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» на ч. 1 ст. 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа. Адвокаты также просят оправдать спортсмена по статье «Побои», сообщал ФАН.