Спасенного из-под капота машины котенка доставили в московскую клинику

Москва, 3 июня. Жители двора в Малом Коптевском проезде вместе со спасательным отрядом «СпасРезерв» достали маленького котенка из-под капота автомобиля. Его передали на лечение ветеринарам.

Самостоятельно спасти котенка у горожан не получалось, поэтому на помощь они вызвали поисково-спасательный отряд «СпасРезерв», рассказали на официальной странице в соцсетях отряда. Они залезли под машину и попытались достать малышку, но она упорно сопротивлялась. Ее вытащили, котенок вырвался и залез под капот соседнего автомобиля. Операция повторилась.

Спасатели отряда решили пристроить животное в фонд «Подбери друга». Сейчас котенок в безопасности, его осматривают и проводят обследование в ветеринарной клинике.

Выброшенный на улицу мейн-кун несколько дней подряд охранял коробку с котятами в центре Воронежа, сообщал ФАН. Рядом с малышами все время находился посторонний для них кот.