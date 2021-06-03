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03 июня 13:37
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новостей
13:36
Армия
Генпрокуратура ЛНР собирается признать СБУ террористической организацией
13:35
Общество
Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»
13:35
Политика
Политолог Дзермант обвинил Запад в провокации с самолетом Ryanair
13:33
Происшествия
Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБУ террористической организацией
13:31
Спорт
Юрий Жирков попал в пятерку самых возрастных футболистов Евро-2020
13:30
Общество
Беспилотные суда начнут курсировать между Петербургом и Калининградом к 2023 году
13:30
Общество
Вице-премьер РФ Борисов заявил о снятии заместителя главы Роскосмоса с должности
13:29
Общество
Турция упростила правила въезда в республику для россиян
13:28
Политика
Венедиктов и Захарова поспорили об иноагентах на полях ПМЭФ
13:28
Общество
Директор ABC MODUS рассказала о заработке моделей на ПМЭФ
13:27
Общество
Рогозин заверил в отсутствии полемики между ним и Илоном Маском
13:27
ФАН-ТВ
Из-за аномально теплой весны на Таймыре раньше срока начался ледоход
13:26
Общество
Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020
13:24
Экономика
Глава Минфина анонсировал полный отказ от доллара в структуре ФНБ
13:24
Политика
Гаспарян уверен в провале Байдена на саммите в Женеве
13:24
Наука
Ученые смогли воссоздать материю, которая существовала до Большого взрыва
13:20
Общество
Новый лоукостер может появиться в России
13:20
Экономика
Доллар снижается на фоне новости об отказе от валюты в структуре ФНБ
13:18
Шоу-бизнес
Певица Могилевская может лишиться волос, если не похудеет
13:17
Общество
Детский психолог поддержала создание «белого» интернета для школьников
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Бывшую замглавы Росимущества Паткину осудили по делу о мошенничестве

Происшествия
Бывшую замглавы Росимущества Паткину осудили по делу о мошенничестве
pixabay.com

Москва, 3 июня. Мещанский суд столицы приговорил к 7,5 года колонии экс-замглавы Росимущества Елену Паткину за мошенничество в особо крупном размере.

Обвиняемая совершила преступление в подмосковном управлении Росимущества, где выводила деньги россиян, которые неверно указывали свои реквизиты, в раздел «невыясненные платежи» федерального бюджета. Вместо того чтобы вернуть деньги плательщикам, Паткина вместе с подельниками перечисляла их на счета подконтрольных фирм.

Помимо тюремного заключения, женщина получила штраф в размере 700 тыс. рублей. В рамках гражданского иска суд также взыскал с нее в пользу бюджета более 154,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение девяти дней.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о махинациях на космодроме Восточный, сообщал ФАН.

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суд росимущество елена паткина
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