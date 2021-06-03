Бывшую замглавы Росимущества Паткину осудили по делу о мошенничестве

Москва, 3 июня. Мещанский суд столицы приговорил к 7,5 года колонии экс-замглавы Росимущества Елену Паткину за мошенничество в особо крупном размере.

Обвиняемая совершила преступление в подмосковном управлении Росимущества, где выводила деньги россиян, которые неверно указывали свои реквизиты, в раздел «невыясненные платежи» федерального бюджета. Вместо того чтобы вернуть деньги плательщикам, Паткина вместе с подельниками перечисляла их на счета подконтрольных фирм.

Помимо тюремного заключения, женщина получила штраф в размере 700 тыс. рублей. В рамках гражданского иска суд также взыскал с нее в пользу бюджета более 154,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение девяти дней.

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