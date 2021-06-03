Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве

Москва, 3 июня. Малыш скончался, выпав из окна квартиры. Инцидент произошел в доме на улице Маршала Захарова.

По предварительной версии, в момент ЧП мать ребенка была в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия.

По данным полиции, сотрудники проверяют версию о том, что женщина может быть причастна к убийству несовершеннолетнего. Однако точной информации о том, как произошла трагедия, пока нет. Тело погибшего направлено на экспертизу.