Рэпер Моргенштерн прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков на элитном McLaren

Москва, 3 июня. Столичный суд рассматривает дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна. Известный рэпер прибыл на заседание вместе с девушкой на элитной иномарке McLaren.

Экспертиза выявила в двух песнях исполнителя «Розовое вино — 2» и Family признаки пропаганды наркотиков. Специалисты пришли к выводу, что российский артист демонстрирует образ жизни, в котором главными приоритетами являются богатство и запрещенные вещества, передает сайт 360tv.ru.

Кроме того, Лига безопасного интернета также нашла пропаганду наркотиков в новых клипах Моргенштерна. Речь идет о видео к песням «Ретро драйв», «Ты ослеп» и «Бебебе». В отношении рэпера было возбуждено административное дело о пропаганде психотропных веществ.