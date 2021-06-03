Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня

Москва, 3 июня. Температура воздуха в Москве в ночь на 4 июня опустится до плюс восьми градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Жителей столицы 3 июня ожидает переменная облачность и 21 градус тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15-ти. Показатель атмосферного давления должен составить 757 миллиметра ртутного столба.

Гидрометцентр России ранее объявлял об отсутствии дождей в Москве 2 июня. Воздух должен был прогреться до 20-22 градусов тепла.