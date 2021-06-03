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03 июня 07:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:28
Общество
Доходы Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей
07:24
Шоу-бизнес
Вдова Бориса Грачевского продолжит вести его аккаунт в Instagram
07:21
Общество
Росстат сообщил о снижении числа разводов в России
07:20
Общество
Ефимов назвал избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:16
Общество
Гидрометцентр России сообщил о 21 градусе тепла в Москве 3 июня
07:15
Общество
Семь стран приобрели права на ремейки «Холопа»
07:10
Происшествия
Жителя Прикамья осудят за подстрекательство подростков к воровству лавочек
07:10
Происшествия
Житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав
07:06
Общество
Дизайнер-консультант вошел в топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы
07:05
Происшествия
Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море
07:03
Общество
Количество авиарейсов из аэропорта Елизово в Москву увеличится
07:00
Общество
Теперь на границе будет коллапс: украинцы не в восторге от закрытия КПВВ «Чаплинка»
06:45
Общество
Французский писатель впервые завоевал Букеровскую премию
06:42
Общество
Более 15 кинопроектов одновременно снимают в Краснодарском крае
06:42
Общество
Выпускники Камчатки приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку
06:42
Происшествия
Легковой автомобиль слетел с трассы и перевернулся в Магаданской области
06:31
Экономика
Россия попала в топ-15 стран Европы по привлекательности инвестиций
06:30
Спорт
«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов
06:28
Происшествия
Жителя Екатеринбурга арестовали за организацию нарколаборатории
06:24
Общество
Директор турклуба Новосибирска получил штраф за полеты без лицензии
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Житель Московской области предстанет перед судом после избиения полицейских

Происшествия
Житель Московской области предстанет перед судом после избиения полицейских
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 июня. Выходец из соседнего с Россией государства напал на сотрудников полиции из-за конфликта на дороге в Химках. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Его подозревают «в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Инцидент произошел на улице Бурденко, где полицейские припарковали служебный автомобиль. Недовольный мужчина подошел к стражам порядка и начал выкрикивать оскорбления, после чего напал, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«...подозреваемый нанес полицейским множественные удары в область головы и лица», — рассказали в ведомстве.

Полицейские получили травмы головы и лица. В ближайшее время нападавшему предъявят обвинение.

Недавно пожилой мужчина в орденах с ножом напал на сотрудника МЧС в Севастополе. Полиции удалось задержать дебошира и отправить в психиатрическую больницу.

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драка парковка полицейские
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