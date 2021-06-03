Житель Московской области предстанет перед судом после избиения полицейских

Москва, 3 июня. Выходец из соседнего с Россией государства напал на сотрудников полиции из-за конфликта на дороге в Химках. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Его подозревают «в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Инцидент произошел на улице Бурденко, где полицейские припарковали служебный автомобиль. Недовольный мужчина подошел к стражам порядка и начал выкрикивать оскорбления, после чего напал, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«...подозреваемый нанес полицейским множественные удары в область головы и лица», — рассказали в ведомстве.

Полицейские получили травмы головы и лица. В ближайшее время нападавшему предъявят обвинение.

Недавно пожилой мужчина в орденах с ножом напал на сотрудника МЧС в Севастополе. Полиции удалось задержать дебошира и отправить в психиатрическую больницу.