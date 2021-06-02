Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво

Москва, 2 июня. Инцидент произошел в подмосковном Подольске. Неизвестный ворвался в магазин, разбил витрину и раздал покупателям пиво бесплатно.

Разбойное нападение произошло 23 мая. Дебошир стал сбивать руками товар с полок, разбил оборудование и кассовый аппарат топором. Сотрудник магазина успел сбежать в подсобку и вызвать правоохранителей.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка задержали агрессора. На допросе мужчина пояснил, что между ним и продавцом произошел конфликт, во время которого сотрудник магазина его оскорбил.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Хулиганство». Суд арестовал обвиняемого.

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