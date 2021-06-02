Юрист поддержал закон о введении ответственности для скупых алиментщиков

Москва, 2 июня. Эксперт в области юриспруденции Игорь Гашин прокомментировал внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о наказании за перевод мизерных сумм алиментов.

Новый закон позволит пресечь действия «хитрых» алиментщиков, которые вносят минимальные суммы для избежания ответственности, заявил юрист Гашин в эфире «Радио 1».

Существующее законодательство позволяет гражданам избегать наказания. Достаточно вносить хотя бы по 100 рублей вместо полной алиментной выплаты, чтобы не быть привлеченным к суду, пояснил эксперт. Новый закон, по мнению Гашина, «прикроет эту лазейку» для людей, которые так старательно экономят на содержании собственных детей.

Накануне законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли на рассмотрение в Государственную Думу, писал ФАН.