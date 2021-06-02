Бастрыкин раскритиковал подчиненных в ходе диалога с родителями впавшего в кому ребенка

Москва, 2 июня. Граждане по видеосвязи смогли задать вопросы председателю СК Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства остался недоволен работой некоторых правоохранителей.

На прием к Бастрыкину попали родители двухлетнего ребенка из Московской области. Их сын проходит потерпевшим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ребенок был на лечении в частной клинике. Ему вкололи наркоз, после чего состояние мальчика резко ухудшилось. Ребенок впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в СК.

Судмедэксперты установили, что ухудшение здоровья ребенка непосредственно связано с врачебными манипуляциями. Родители указали, что клиника не оснащена оборудованием для лечения двухлетних пациентов. Заявители считают необходимым проверить обоснованность получения больницей лицензии на оказание медицинских услуг.

Бастрыкин констатировал, что в работе следственной группы есть недостатки. Претензии касались в том числе и уже уволенного сотрудника СК. Возмущение Бастрыкина связано и с тем, что родителям не разъяснили их право обратиться в суд с гражданским иском о взыскании компенсации.

Председатель поручил начать проверку в отношении главы следственного отдела, под чьим началом велось дело. Бастрыкин настаивает, чтобы в Московской области проверили качество следствия аналогичных дел.

В конце мая следователи, в том числе из Петербурга и Ленобласти, отчитались перед председателем о ходе следствия по резонансным делам, сообщал ФАН.