Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы

Москва, 2 июня. Врачи выписали школьницу, которая пострадала в казанской гимназии №175 при стрельбе. Она проходила лечение в Москве и в среду вернулась в родную Казань.

Всего после ЧП в больницы Казани попали 24 человека, из них 21 ребенок и трое взрослых. Восемь человек были направлены на лечение в российскую столицу. В настоящее время в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и трое взрослых. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Страшная трагедия произошла в Казани 11 мая. Студент ворвался в гимназию с ружьем и убил девять человек, еще 24 получили ранения. Силовики арестовали юношу. Назначена психологическая экспертиза, которая определит душевное состояние молодого человека. На допросе свой поступок юноша объяснил тем, что несколько месяцев назад он почувствовал себя богом, сообщал ФАН.