Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест

Москва, 2 июня. Суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову. Его освободили под домашний арест.

Бывшего госслужащего, обвиняемого в мошенничестве на 7 млн долларов, ранее экстрадировали в Россию с Кипра. По версии следствия, в 2016 году Хохлов пообещал устроить потерпевшего на руководящую должность в ведомстве. Силовики задержали его после передачи 300 тысяч долларов.

По данным источника ТАСС, в Москве закончилось двухдневное судебное заседание. В итоге Хохлову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц.