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02 июня 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
Все новости

Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета

Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Мурманской области

, 2 июня. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов после ролика в Сети.

СМИ обратили внимание на опубликованное в интернете видео известного блогера из Сахалина Михаила Литвина. Молодой человек устроил конкурс, предложив шестерым подписчикам за деньги выполнить опасное задание. Участника экстремального эксперимента примотали к брюху вертолета скотчем, после чего воздушное судно взмыло ввысь.

Следственный комитет заинтересовался провокационными кадрами, сообщал ФАН. По факту происшествия начата проверка. Владелец вертолета также попал под прицел полиции. Его действия оценят в соответствующих органах. За дело взялась и прокуратура. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Проверка поручена московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Все новости / Происшествия / Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
прокурор ролик литвин
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