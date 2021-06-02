Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета

, 2 июня. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов после ролика в Сети.

СМИ обратили внимание на опубликованное в интернете видео известного блогера из Сахалина Михаила Литвина. Молодой человек устроил конкурс, предложив шестерым подписчикам за деньги выполнить опасное задание. Участника экстремального эксперимента примотали к брюху вертолета скотчем, после чего воздушное судно взмыло ввысь.

Следственный комитет заинтересовался провокационными кадрами, сообщал ФАН. По факту происшествия начата проверка. Владелец вертолета также попал под прицел полиции. Его действия оценят в соответствующих органах. За дело взялась и прокуратура. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Проверка поручена московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.