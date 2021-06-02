СК проверит блогера, примотавшего подписчика скотчем к вертолету

Москва, 2 июня. Следственный комитет проверит действия блогера Михаила Литвина, который опубликовал видео, где вертолет поднимает в воздух примотанного скотчем человека.

На скандальном ролике звезда Сети Литвин объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым подписчикам за деньги выполнить экстремальное задание. Участника опасного эксперимента примотали ко дну вертолета скотчем, после чего воздушное судно взлетело.

Кадрами заинтересовался Следственный комитет. По факту инцидента организована проверка. Также правоохранители проверят предпринимателя, который сдал в аренду вертолет.

Полиция проводит проверку после того, как блогер облил себя красной краской и спрятался в багажнике машины каршеринга, чтобы устроить розыгрыш, сообщал портал РИАМО.