СК проверит блогера, примотавшего подписчика скотчем к вертолету

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 14:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:46
Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:45
Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
Все новости
02 июня 14:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:46
Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:45
Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
14:24
Шоу-бизнес
Солистка нового проекта Сергея Шнурова «Зоя» выступит перед гостями ПМЭФ
Все новости

СК проверит блогера, примотавшего подписчика скотчем к вертолету

Происшествия
СК проверит блогера, примотавшего подписчика скотчем к вертолету
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июня. Следственный комитет проверит действия блогера Михаила Литвина, который опубликовал видео, где вертолет поднимает в воздух примотанного скотчем человека.

На скандальном ролике звезда Сети Литвин объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым подписчикам за деньги выполнить экстремальное задание. Участника опасного эксперимента примотали ко дну вертолета скотчем, после чего воздушное судно взлетело.

Кадрами заинтересовался Следственный комитет. По факту инцидента организована проверка. Также правоохранители проверят предпринимателя, который сдал в аренду вертолет.

Полиция проводит проверку после того, как блогер облил себя красной краской и спрятался в багажнике машины каршеринга, чтобы устроить розыгрыш, сообщал портал РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК проверит блогера, примотавшего подписчика скотчем к вертолету
ск блогер литвин
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 94825 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 86573 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 37471 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 32493 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 27958 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru