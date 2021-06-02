Тетя Гудкова вместе с племянником находится в изоляторе на Петровке

Москва, 2 июня. Экс-депутат Дмитрий Гудков не один находится в ИВС на Петровке. В одной из камер сидит и его тетя Ирина Ермилова.

Интерес правоохранителей к ней также связан с долгом по договору аренды.

Бывший парламентарий чувствует себя удовлетворительно, жалоб на самочувствие или на условия в камере от него не поступало. У него есть свои матрас и средства для гигиены. Единственное, фигурант попросил принести ему тапочки и литературу. Вместе с ним в камере находится фигурант дела об экономическом преступлении, сообщал ФАН.