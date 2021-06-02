Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах

Москва, 2 июня. Супруга задержанного Дмитрия Гудкова заявила, что никаких патронов и снарядов полицейские во время обысков не находили.

Накануне ФАН писал о найденных в ходе обыска у Гудкова 50 патронах от пистолета Макарова. Жена бывшего депутата Госдумы опровергла эту информацию.

По словам женщины, оперативные мероприятия прошли в московской квартире и в доме, где она проживает вместе с сыном. В доме изъяли «какой-то старый блокнот», а в квартире — старую бумагу из устава партии.

После обысков Дмитрия Гудкова задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Бывшего парламентария подозревают в причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долгов по аренде.